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Çocukluk arkadaşını öldüren cinayet zanlısı İzmir’de yakalandı

Çocukluk arkadaşını öldüren cinayet zanlısı İzmir’de yakalandı
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde 29 Ağustos günü çocukluk arkadaşını tabancayla göğsünden vurarak öldüren cinayet zanlısı, İzmir’de saklandığı çiftlikte Manisa ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 29 Ağustos günü çocukluk arkadaşını tabancayla göğsünden vurarak öldüren cinayet zanlısı, İzmir'de saklandığı çiftlikte Manisa ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalandı.

Olay, 29 Ağustos günü Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eren Kırmızı ile G.M. (26), Atatürk Mahallesi 164. Sokak üzerinde karşılaştı. Bir süre tartışan ikiliden G.M. yanında getirdiği silahla Kırmızı'nın göğüs bölgesine 4 el ateş ederek geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan Eren Kırmızı kanlar içinde yere yığılırken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Eren Kırmızı doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Eren Kırmızı ile G.M.'nin çocukluk arkadaşı olduğu ve olayın öncesinde telefonda konuştukları iddia edildi.

Olayın ardından cinayet zanlısı G.M.'nin yakalanması için Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir çiftlikte saklandığı tespit edilen G.M.'ye operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda cinayet zanlısı G.M. suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Mahkemeye çıkarılan G.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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