Yer: Adana! Öfkeli genç, kız kardeşine küfür eden çocukluk arkadaşını döverek komaya soktu

Adana'da Serkan Mutlu isimli genç, küstüğü arkadaşı Yusuf Azgın ile buluşmak için parka gitti. Burada çıkan tartışma sonrası gençler arasında kavga çıktı. Çıkar arbede sonucu Azgın, Serkan Mutlu'yu tekme tokat dövdü. Kavga esnasında başını betona çarpan Mutlu komaya girdi. Ekipler tarafından yakalanan ve suçunu "Beni sürekli aşağılıyordu. Akşam konuşmak için parka çağırdım. Kız kardeşime küfredince dayanamadım, dövdüm" sözleriyle kabul eden Yusuf Azgın ise tutuklandı.

Adana'da Serkan Mutlu (18), bir süre önce tartıştığı çocukluk arkadaşı Yusuf Can Azgın (18) ile küstü. Azgın, olay günü cep telefonuyla aradığı Mutlu'yu konuşmak için parka çağırdı. Buluşan iki arkadaş, küfürleşme nedeniyle yeniden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Azgın, Mutlu'yu tekme ve yumruklarla darp etti.

BİLİNCİ KAPALI

Yere düşen Mutlu, başını betona çarparak ağır yaralandı. Azgın ise arkadaşının cebindeki cep telefonunu alıp, olay yerinden kaçtı. Parkta yürüyen vatandaşlar, Mutlu'yu yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekibine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi yapılan Mutlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mutlu'nun, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mutlu'nun, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINI DÖVDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mutlu'nun cep telefonu sinyalinden takip edip, U.C.'yi (17) yakaladı. İfadesine başvurulan U.C., Mutlu'yu arkadaşı Azgın'ın darp ettiğini, cep telefonunu da ailesine götürmesi için kendisine verdiğini söyledi. Bu bilgi üzerine ekipler, şüpheli Azgın'ı dedesinin Hurmalı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

"KIZ KARDEŞİME KÜFREDİNCE DAYANAMADIM"

Zanlı emniyetteki ifadesinde, "Beni sürekli aşağılıyordu. Akşam konuşmak için parka çağırdım. Kız kardeşime küfredince dayanamadım, dövdüm" dediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.