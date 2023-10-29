- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çocukların kamyonetin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçende yer alan İstasyon Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan 4 çocuk, tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, çocukların seyir halindeyken ellerini bırakıp ayaklarını yere değdirmeye çalıştıkları gözlendi.