Çocukların oyunu evi kullanılmaz hale getirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocukların oyunu evi kullanılmaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çocukların oyunu evi kullanılmaz hale getirdi

Zonguldak Kilimli İlçesi Belediye sitesi mevkiinde engelli çocukların çıkardığı yangın evi kullanılmaz hale getirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Kilimli İlçesi Belediye sitesi mevkiinde engelli çocukların çıkardığı yangın evi kullanılmaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Kilimli İlçesi Belediye Sitesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Şener Üstenyer'e ait evde engelli çocuklar oyun oynarken, yangın çıktı. Dumanların biranda yükselmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangının ardından Kilimli Belediyesi yangından mağdur olan Şener Üstünyer ve ailesine sahip çıkarak otele yerleştirdi. - ZONGULDAK

Çocukların oyunu evi kullanılmaz hale getirdi

Çocukların oyunu evi kullanılmaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Engelli, oyunlar, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title