Çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü
Bursa'da, sokakta çıkan bir kavga sırasında 13 yaşındaki Abdullah A., bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası ve cep telefonu tarafından görüntülendiği belirtildi. Olay sonrası gözaltına alınan 13 yaşındaki E.U. tutuklanırken, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa'da çocuklar arasında sokakta çıkan kavgada bıçaklanan Abdullah A. (13), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülenen olay sonrası gözaltına alınan E.U. (13) tutuklandı, H.A. (13) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Pazar günü saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana gelen olayda daha önceden kavgalı olan küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, E.U., Abdullah A.'yı kalbi ve böbreğiyle çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayıp yaraladı. Adı öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığı olay sonrası E.U ve arkadaşları kaçtı. Yaşanan arbede ise iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülendi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu Abdullah A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.U.'nun da aralarında olduğu 6 kişiyi, kısa sürede yakaladı.
1'İ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.U. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah A., Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.