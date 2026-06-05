Denizli'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti

Denizli'de çocuğunun gözü önünde uğradığı pompalı tüfekli saldırıda kardeşiyle birlikte yaralanan kadın kurtarılmadı.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Azerbaycan uyruklu Metanet Altunpolat (35), 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna K. (32) ile caddede park halindeki 20 AGD 551 plakalı otomobile bindi. Bu sırada araca yaklaşan Metanet Altunpolat'ın eski erkek arkadaşı Sabit Ö., yanındaki pompalı tüfekle otomobile art arda ateş etti.

Bacaklarından yaralanan Metanet Altunpolat ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna K., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Metanet Altınpolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı