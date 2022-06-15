Çocuğun attığı taş mayına denk geldi Yemen'in Marib kentinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayının patlamasından son anda kurtuldu. Yemen'in Marib kentinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayının patlamasından son anda kurtuldu. Yemen'in Marib kentindeki Sirvah bölgesinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayın patlaması sonucu ölümden döndü. Çocukların patlamadan son anda kurtulduğu anlar anbean kayıt altına alınırken, çocuklardan birinin attığı taş sonucu mayının patladığı ve çocukların kendilerini yere attığı görüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (Muhammet Errumeym/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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