Çocuğa Otomobil Çarptı: Aile Peşinden Koştu ama Yakalamadı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, anne ve babasından kaçan 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, çocuğun durumu ağır.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde anne ve babasından kaçan çocuğa otomobil çarptı. Anne ve babanın çocuğun peşinden koşup yola çıkmadan yakalamaya çalışması ve otomobilin çarparak yaklaşık 10 metre savurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Bağlı Seydo Atilla Mahallesinde yaşandı. Ara sokakta bekleyen 3 yaşındaki Bahoz Ali İ.'nin yanına giden anne ve babası motosiklete bindirmek istedi. Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk, anne ve babasından kaçarak caddeye doğru koştu. Motosikletten inen anne ve baba da çocuğun peşinden koştu.

Peşinden koştular ama yakalayamadılar

Trafiğin yolun olduğu Viranşehir Caddesine çıkan çocuğa, Mustafa İ.'nin kullandığı 63 F 4433 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savrulurken olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde anne ve babası olduğu öğrenilen iki kişi, motosikletle ara sokaktaki çocuğun yanına geliyor. Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk, caddeye doğru koşuyor. Motosikletten inen anne ve baba da çocuğun peşinden koşarak caddeye çıkmadan yakalamak istiyor ama yetişemiyor. Yola çıktıktan sonra otomobilin çarptığı çocuğun yaklaşık 10 metre savrulduğu gözlendi. Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülen çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Çocuğun yardımına koşanlar arasında yer alan Serhat Karav, "Çocuğun koştuğunu gördüm. Araç çarptı. Yaklaşık 10 metre sürükledi. Ben de hemen alıp hastaneye götürdüm" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
