Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında sunucu Hande Fırat ile Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel arasında sert bir tartışma yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti üzerine başlayan tartışmada Yiğitel, "Türkiye ABD'ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin Hande Fırat!" dedi. Fırat ise "Sakın benim üzerimden bu işe girme, çok pişman olursun" diyerek yanıt verdi.

Cnn Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında sunucu Hande Fırat ile Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel arasında gerginlik yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin konuşulduğu sırada Yiğitel, "Türkiye ABD'ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin Hande Fırat!" diyerek tepki gösterdi.

"ŞOV YAPMA, BAĞIRMA, UZAYLI MISIN!"

Yiğitel'in sözleri üzerine Fırat, "Şov yapma, bağırma" ifadeleriyle yanıt verdi. Gerginlik tırmanırken Fırat, "Sakın benim üzerimden bu işe girme, çok pişman olursun!" diyerek uyarıda bulundu. Yiğitel ise, "Gereksiz detaylara boğulma, bu görüşmenin önemine dair bir cümle kurdun mu?" diye çıkıştı.

"SEN KİME ŞOV YAPIYORSUN?"

Program ilerledikçe tartışma daha da büyüdü. Fırat, "50 tane cümle kurduk. Sen kime şov yapıyorsun orada? Bana mı söylüyorsun bunu? Bunu bana yapıyorsan çok ayıp ediyorsun. Kaç yıllık arkadaşınım" sözleriyle Yiğitel'e tepki gösterdi. Yiğitel ise "Hepiniz ya, hepiniz ya…" diyerek karşılık verdi.

ARAYA ZAFER ŞAHİN GİRDİ

Gerilimin yükseldiği sırada gazeteci Zafer Şahin araya girerek, "Biz arkadaşız. Şimdi birbirimizi kıracak laflar etmeyelim" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

"FİKRİMİ SÖYLÜYORUM"

Tartışmanın devamında Fırat, "Bir şey söylemek ayrı, hakaret etmek ayrı. Yalan atmak ayrı" ifadelerini kullandı. Yiğitel ise, "Ben hakaret etmiyorum. Benim fikrim bu" diyerek kendini savundu. Fırat'ın "Sana yakışmıyor" sözlerine karşılık Yiğitel, "Benim fikrim bu" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmin Alıç:

Kim daha yandaş yarışması yapıyorsunuz.

53
7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat günay:

iletişim başkanlığı istiyor arkadaş.

24
3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPsikeart:

Bu Melik gibi yalakalar Erdoğan dönemi sona erince en çok Erdoğan’ı eleştirenler olacaktır.Onun kadar despot bir lider yoktu diyecekler.Yeter ki Erdoğan’ın ayağı kaysın gemiyi ilk başta bu yalaka ve troller terk edeceklerdir.Ve bugünün yalakaları o gün başkalarına yalakalık yapacaklardır.Bu yalakaları o zaman affetmeyeceklerdir.

7
1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalbatros :

yalama pardon kayıkçı kavgası...

5
1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bunları mideniz bulanmadan nasıl seyredebiliyorsunuz. Yalakalık yarışma programı yapılsa hangisine ödül vereceğinizi şaşırsınız

2
1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
