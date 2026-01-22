Haberler

Şırnak'ta narkotik operasyonu: Yarım kilo metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık yarım kilo metamfetamin ele geçirildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, en az bin 500 genci zehirlemeyi amaçlayan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık yarım kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde tacirleri, torbacılar ve toplumun geleceğini hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin tavizsiz ve kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Özellikle gençleri zehirlemeye yönelik hiçbir girişime izin verilmeyeceği ifade edildi. - ŞIRNAK

