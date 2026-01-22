Şırnak'ta narkotik operasyonu: Yarım kilo metamfetamin ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yaklaşık yarım kilo metamfetamin ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, en az bin 500 genci zehirlemeyi amaçlayan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık yarım kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde tacirleri, torbacılar ve toplumun geleceğini hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin tavizsiz ve kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Özellikle gençleri zehirlemeye yönelik hiçbir girişime izin verilmeyeceği ifade edildi. - ŞIRNAK