Haberler

Cizre'de kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Cizre'de kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet refüje ve elektrik direğine çarptı. 23 yaşındaki Ömer Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan kamyonetin önce refüje ardından direğe çarpması sonucu 23 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, 14 Şubat 2026 gece saat 00: 45 sıralarında Cizre-İdil Çevreyolu okullar mevkiinde meydana geldi. Ömer Yıldırım (23) idaresindeki 81 ABU 738 plakalı kamyonet, İdil'den Nusaybin istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Hızla refüjdeki bordür taşlarına çarpan kamyonet, ardından elektrik direğine vurarak karşı şeride geçti. Araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 23 yaşındaki sürücü Ömer Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Genç sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kent felaketi yaşıyor! Restoran bile akıntıya kapıldı

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu