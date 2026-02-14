Cizre'de kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan kamyonetin önce refüje ardından direğe çarpması sonucu 23 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, 14 Şubat 2026 gece saat 00: 45 sıralarında Cizre-İdil Çevreyolu okullar mevkiinde meydana geldi. Ömer Yıldırım (23) idaresindeki 81 ABU 738 plakalı kamyonet, İdil'den Nusaybin istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Hızla refüjdeki bordür taşlarına çarpan kamyonet, ardından elektrik direğine vurarak karşı şeride geçti. Araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 23 yaşındaki sürücü Ömer Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Genç sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ŞIRNAK