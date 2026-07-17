Şırnak'ta 9 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir tırda 9 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir tırda narkotik ekiplerince gerçekleştirilen aramada, 9 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kent genelinde uyuşturucuya geçit vermeyen güvenlik güçleri, gençleri zehirlemek isteyen suç örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, toplumun huzurunu tehdit eden uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı