Haberler

Şırnak'ta 9 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak'ta 9 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre'de durdurulan bir tırda 9 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir tırda 9 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir tırda narkotik ekiplerince gerçekleştirilen aramada, 9 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kent genelinde uyuşturucuya geçit vermeyen güvenlik güçleri, gençleri zehirlemek isteyen suç örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, toplumun huzurunu tehdit eden uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın

Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
Galatasaray'dan gözaltına alınan yöneticisi için açıklama

Galatasaray'dan beklenen açıklama!
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu