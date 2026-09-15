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Cizre’de "Sokaklar Güvende" operasyonunda 10 tutuklama

Cizre’de 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 10 tutuklama
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Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının "Sokaklar Güvende Operasyonu" kapsamında yasa dışı bahis, sanal kumar ve kara para aklamaya yönelik 48 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının "Sokaklar Güvende Operasyonu" kapsamında yasa dışı bahis, sanal kumar ve kara para aklamaya yönelik 48 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis, sanal kumar ve kara para aklamaya yönelik Cizre, Silopi, İdil ve Güçlükonak'ta dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2,6 milyar lirayı aşan işlem hacmi ortaya çıkarılırken, 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 23 kişiden 2'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 21 kişi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 21 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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