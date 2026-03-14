Cizre'deki silahlı saldırının şüphelisi özel ekiple yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün gece sokak ortasında yaşanan ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekiple yakalandı.

Cizre'de Dağkapı Mahallesi Nuh Nebi Camisi arkasında bulunan bir sokakta dün gece yaşanan silahlı saldırıda Davut Aktaş isimli genç ağır yaralanmış saldırgan ise kayıplara karışmıştı.

Yaşanan olayın ardından Cizre Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için özel bir ekip kurarak ilçe genelinde geniş çaplı bir inceleme ve çalışma başlattı.Özel ekibin yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucunda olayın saldırının şüphelisi olduğu tespit edilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Özel ekibin yakaladığı şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı