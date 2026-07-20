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Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cizre-Nusaybin D-400 uluslararası kara yolu Okçu köyü mevkisinde A.T. yönetimindeki 34 AJ 7190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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