Cizre'de Saman Balyaları Yangında Tükendi

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kocapınar köyünde tarlada toplanan saman balyaları yandı.

Cizre'ye bağlı Kocapınar köyünde çıkan yangında vatandaşların hasat sonrası topladığı saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Kısa sürede kontrol altına alındı, saman balyaları tüketilemez halde geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK