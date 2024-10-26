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Cizre'de Saman Balyaları Yangında Tükendi

Cizre'de Saman Balyaları Yangında Tükendi
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Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kocapınar köyünde tarlada toplanan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı ancak saman balyaları zarar gördü.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kocapınar köyünde tarlada toplanan saman balyaları yandı.

Cizre'ye bağlı Kocapınar köyünde çıkan yangında vatandaşların hasat sonrası topladığı saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Kısa sürede kontrol altına alındı, saman balyaları tüketilemez halde geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocapınar İtfaiye 3-sayfa Tarım Yaşam Cizre

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