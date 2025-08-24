Cizre'de Parkta Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Şırnak'ın Cizre İlçesi Dicle Nehri kenarındaki bir parkta görevli olan Heybet B., uğradığı saldırıda beş bıçak darbesi ile ağır yaralandı.

Cizre'de Kale Mahallesi'nde bulunan Surdibi Aile Parkı'nın bakım, onarım ve temizliğinden sorumlu olan Heybet B., iddialara göre sulama yapılan çimlere basılmaması için uyarılan bir gurup genç ile sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu guruptakilerden biri Heybet B.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna 5 bıçak darbesi alan Heybet B. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Heybet B.'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK