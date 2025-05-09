Cizre'de Odunlukta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgelere göre, Fatih Mahallesi'nde odunluktan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce ev sahiplerini uyardı, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülüp kontrol altına alınırken, odunlukta bulunan birçok eşya kullanılmaz hale geldi. - ŞIRNAK