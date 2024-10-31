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Cizre'de Kayıp Şahsın Bıçaklanmış Cesedi Bulundu

Cizre'de Kayıp Şahsın Bıçaklanmış Cesedi Bulundu
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan Orhan Kalkan'ın bıçaklanmış cesedi bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, Kalkan'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün kaybolan şahsın bıçaklanmış halde cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün Orhan Kalkan'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmaları devam ederken Kalkan'nın cansız bedeni bıçaklanmış halde vatandaşlar tarafından Kelho Ali Dino Kasrı mevkisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Kalkan'ın cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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