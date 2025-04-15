Cizre'de Jandarma Operasyonu: 21 Kınalı Keklik Ele Geçirildi

Şırnak'ın Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uygulamada, bir araçta 21 adet kınalı keklik ele geçirildi.

Cizre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Düzova Köyü Jandarma Karakolu ekipleri tarafından arama kontrol noktasından geçen bir araçta yapılan aramada tespit edilen 21 adet Kınalı Kekliğe (Alectoris chukar) el konuldu. Jandarma tarafından el konulan 21 kınalı keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürlüğüne teslim edildi. - ŞIRNAK