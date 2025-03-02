Cizre'de Freni Boşalan Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi yeni Şırnak yolunda Feyaz Ak yönetimindeki 27 AVT 202 plakalı toz kömür yüklü tır, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde tırda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsünün cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Cizre-Şırnak karayolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı. Devrilen tırın yoldan kaldırılıp çevreye saçılan kömürün temizlenmesi ile yol ulaşıma açıldı. - ŞIRNAK