Cizre'deki cinayetin faili tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden bir şahsı silahla vurarak öldüren ve ardından polise teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 23 Şubat 2026 tarihinde Cizre'de meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş. ile B.E. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine A.Ş., yanındaki silahla B.E.'ye ateş ederek ağır yaraladı. B.E. kanlar içerisinde yere yığılırken katil zanlısı A.Ş. polise gidip teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak geniş güvenlik önlemleri altında Cizre Adliye Sarayına getirilen A.Ş. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebi mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan A.Ş. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı