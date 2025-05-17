Cizre'de 8 Yaşındaki Çocuk Demir Korkulukla Birlikte Kurtarıldı

Cizre'de 8 Yaşındaki Çocuk Demir Korkulukla Birlikte Kurtarıldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, dut yemek için bahçede bulunan 8 yaşındaki H.P., dengesini kaybederek eline demir korkuluk sapladı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eline demir korkuluk saplanan 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cizre Kaymakamlık bahçesi duvarına çıkıp bahçedeki dut ağacından dut yemek isteyen H.P. (8), dengesini kaybedip düşmesi sonucu eline demir korkuluk saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince demir korkuluğun kesilmesiyle kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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