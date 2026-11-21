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Denizli'nin Çivril ilçesinde doğadan topladıkları mantarları yiyen beş arkadaş zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Ali Çiğdem hayatını kaybederken, yoğun bakımda tedavi gören iki kişinin durumunun ağırlaşması üzerine Denizli'ye sevk edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çivril'deki Ahmetcik Mesire Alanı'nda meydana geldi. Beş arkadaş, bir gün önce kırsal alandan topladıkları mantarlarla piknik yapmak için mesire alanında bir araya geldi.

Piknik sırasında mantarları pişirerek yiyen gruptaki Ali Çiğdem, bir süre sonra rahatsızlandı. Beş arkadaş, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan beş arkadaştan Ali Çiğdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Grupta bulunan E.K. ve A.D.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Sağlık durumları ağırlaşan iki hasta, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nden Denizli'deki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı