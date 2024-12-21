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Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı

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İstanbul Esenyurt'ta sokağa çırılçıplak inen bir kişi, araçlara zarar vermeye kalktı. Şahıs daha sonra hızla koşarak uzaklaşırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta sokağa çırılçıplak inen bir kişi, park halindeki araçlara zarar vermeye kalktı.

ÇIRILÇIPLAK SOKAĞA İNDİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Çırılçıplak sokağa inen bir kişi, bağırmaya başladı.

ARAÇLARA ZARAR VERMEYE KALKTI

Sokakta park halinde olan araçlara vücuduyla vuran adam, otomobillere zarar vermeye kalktı. Eylemine bir süre devam eden şahıs, daha sonra hızla koşarak uzaklaştı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Mustafa kemâlin askeridir

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSercan Aydın:

Bu Ebu Huzeyfe gibi yorum yapan gericiler yüzünden memleket bu halde Atatürk zamanında bunların hakkından çok gelmişti o yüzden yaraları var hala

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
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