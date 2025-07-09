Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti

Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
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Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
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Edirne'de çıplak bir şekilde araçların önünü kesen kadın, bir araç sürücüsü tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edirne'de çırılçıplak sokağa inip araçların önünü kesen kadını bir sürücü dövdü.

ÇIRILÇIPLAK ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Edirne'de akılalmaz görüntüler kaydedildi. Bir kadın, çırılçıplak sokağa çıkıp araçların önünü kesti. Kimse kadının yaptığına anlam veremezken, ardından daha ilginç bir olay yaşandı.

KADINI TEKME TOKAT DARBETTİ

Bir sürücü, aracından inip kadını darbetti. Sürücü, kadını tekme tokat döverken, araya giren bir kişi kavgayı sonlandırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

JY sizinkilerin ne işi var orda la tam da size yakışır şekilde olmuş YA HU Dİ DÖÖÖNN MEE Sİ seni

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Haber YorumlarıDemir Acer:

kesin karisidir

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

en kral tedavi şekli .

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Emanuel Karasunun torunlari chp tirlarti, artik yeni orotesto yontemi buldular. ozgur ozelin mitingleri is yapmadi ciplak sokaklarda taksilerin inunu kesiyorlar. haydi ozgur ozel 2 milyon ciplak ineklerini sal meydana..

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