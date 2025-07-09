Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
Edirne'de çıplak bir şekilde araçların önünü kesen kadın, bir araç sürücüsü tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edirne'de çırılçıplak sokağa inip araçların önünü kesen kadını bir sürücü dövdü.
ÇIRILÇIPLAK ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESTİ
Edirne'de akılalmaz görüntüler kaydedildi. Bir kadın, çırılçıplak sokağa çıkıp araçların önünü kesti. Kimse kadının yaptığına anlam veremezken, ardından daha ilginç bir olay yaşandı.
KADINI TEKME TOKAT DARBETTİ
Bir sürücü, aracından inip kadını darbetti. Sürücü, kadını tekme tokat döverken, araya giren bir kişi kavgayı sonlandırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.