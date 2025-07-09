Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti

Edirne'de çırılçıplak sokağa inip araçların önünü kesen kadını bir sürücü dövdü.

ÇIRILÇIPLAK ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Edirne'de akılalmaz görüntüler kaydedildi. Bir kadın, çırılçıplak sokağa çıkıp araçların önünü kesti. Kimse kadının yaptığına anlam veremezken, ardından daha ilginç bir olay yaşandı.

KADINI TEKME TOKAT DARBETTİ

Bir sürücü, aracından inip kadını darbetti. Sürücü, kadını tekme tokat döverken, araya giren bir kişi kavgayı sonlandırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.