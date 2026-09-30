Ciple çarpışan motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi: 1 yaralı

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Karaman'da cip ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın ardından devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kaza, gece saatlerinde Pirireis Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (38) idaresindeki 21 AES 716 plakalı cip ile E.K. (37) yönetimindeki 70 ADD 471 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklenirken, sürücüsü E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı