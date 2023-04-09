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Cipin çarptığı yaya yaralandı

Cipin çarptığı yaya yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı şahıs yaralandı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı şahıs yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan G.K.'ye (40) M.Ş. idaresindeki 44 BL 033 plakalı Nissan marka cip çarptı. Kazada G.K. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.K. ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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