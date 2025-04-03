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Cinsel saldırı ve darp suçluları kamera kaydı ile yakalandı

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Cinsel saldırı ve darp suçluları kamera kaydı ile yakalandı Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ile cinsel saldırı ve darp olayı suçlusu 3 kişi yakalandı.

Cinsel saldırı ve darp suçluları kamera kaydı ile yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ile cinsel saldırı ve darp olayı suçlusu 3 kişi yakalandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde meydana gelen cinsel saldırı ve darp olayı ile ilgili İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri tarafından kamera incelemeleri ve araştırma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G. (37), hakkında 14 suç kaydı bulunan G.T. ve hakkında 3 suç kaydı bulunan S.K. saklandıkları adreste yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından cinsel saldırı ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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