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Çine yangının dumanları Efeler’e ulaştı

Çine yangının dumanları Efeler’e ulaştı
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Aydın’ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını bir anda büyürken, alevlerin oluşturduğu dumanlar Efeler’e ulaştı.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını bir anda büyürken, alevlerin oluşturduğu dumanlar Efeler'e ulaştı.

Bugün saat 15.00 sıralarında Madran Dağı Kavşit Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayıldı. Yangın bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının dumanları Efeler'e ulaştı. Efeler semalarına ulaşan gri duman bulutu dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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