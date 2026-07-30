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Çine’de orman yangını

Çine’de orman yangını
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Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Kavşit Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Hava araçlarının da sortileri ile havadan destek verdiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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