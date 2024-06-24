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Çine Adliyesi Mübaşiri Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Çine Adliyesi personellerinden mübaşir Atalay Usta, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta'nın cenazesinin bugün Efeler Muradiye Camii'nde defnedileceği belirtildi.

Çine Adliyesi personellerinden mübaşir Atalay Usta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, daha önce kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat geçiren 46 yaşındaki Çine Adliyesi mübaşirlerinden Atalay Usta evinde bir anda rahatsızlandı. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Usta doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Usta'nın ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenleri yasa boğuldu. Usta'nın cenazesinin bugün Efeler Muradiye Camii'nde öğle namazına müteakip defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Efeler Çine 3.Sayfa Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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