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Cinayetten aranan şahsı JASAT dedektifleri yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Cinayetten aranan şahsı JASAT dedektifleri yakaladı

Aksaray'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, geçmiş yıllarda işlenen bir cinayetin zanlısı olan Derviş E. (41) isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalama çalışması başlattı. Şahsın beldede olduğunu tespit eden JASAT dedektifleri, teknik ve fiziksel yapılan takipte şahsın bir araçta olduğunu belirledi. Beldede plakalı tespit edilen araca yapılan operasyonda kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Derviş E. yakalanarak gözaltına alındı. Derviş E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağlıkaya Operasyon Aksaray JASAT 3. Sayfa Haberler

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