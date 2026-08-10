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Çorum'da Kız Kaçırma Kavgası: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Çorum'da Kız Kaçırma Kavgası: 1 Ölü, 3 Gözaltı
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Çorum’da akrabalar arasında ’kız kaçırma’ meselesi yüzünden 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Çorum'da akrabalar arasında 'kız kaçırma' meselesi yüzünden 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akrabalar arasında kız kaçırma sebebiyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada tüfekle vurulan Coşkun Çördük, bıçaklanan F.Ç., darbedilen D.Ç. ve S.Ç. yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Coşkun Çördük, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından A.Ç. ve E.Ç. polis ekipleri tarafından yakalanırken, yaralanan F.Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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