İzmir'de Motosikletli Polislerden Cinayet Zanlısına Yakalama

İzmir'de, Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yapılan denetimlerde, 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü. Dün gerçekleştirilen rutin uygulamalar sırasında, durumundan şüphelenilen Y.E.A. isimli şahıs ekipler tarafından durduruldu. Şahsın yapılan GBT-UYAP sorgulamasında, 'kasten öldürme' suçundan arandığı ve hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.E.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı