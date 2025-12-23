Haberler

Eşinin boğazını keserek öldüren koca, yeniden serbest bırakıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce eşini boğazından keserek öldüren Mustafa A., akli dengesinin yerinde olmadığına karar verilerek serbest bırakıldı. Ancak gelen tepkiler sonrası tekrar tedavi altına alınan Mustafa A., bir buçuk aylık sürecin ardından yeniden serbest kaldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren ve geçtiğimiz günlerde mahkemenin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' kararıyla serbest bırakılan ve gelen tepkilerin ardından yeniden tedaviye alınan Mustafa A., yaklaşık bir buçuk aylık sürecin ardından yeniden serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla A. (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi karara itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği tarafından Mustafa A. hakkında tahliye kararı kaldırıldı. Mustafa A. yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir buçuk aydır Kocaeli'nde tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa A.'nın, yeniden serbest bırakıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
