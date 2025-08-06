Cinayet Zanlısı İzmir'de Yakalandı
10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı C.T.E., polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalarda "Kasten öldürme" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.T.E., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen cinayet zanlısı C.T.E, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa