Cinayet Zanlısı İzmir'de Yakalandı

Cinayet Zanlısı İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı A.A. polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince Çiğli ilçesinde A.A. (29) isimli şahsın yapılan sorgusunda "Kasten öldürme ve hükümlünün kaçması" suçlarından 18 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası arandığı tespit edildi. Firari cinayet zanlısı A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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