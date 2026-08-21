Maysak Tayfunu Guangxi'de 159 can aldı, 10 kişi kayıp

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesini Temmuz ayında vuran Maysak Tayfunu'nda 159 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Temmuz ayı başlarında etkili olan Maysak Tayfunu'nun yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaştı. Yerel yetkililerden yapılan açıklamalara göre bölgenin başkenti Nanning ve bölgedeki bir diğer şehir olan Guigang'da 159 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu. Seller, 1 milyon 650 binden fazla kişiyi etkiledi.

Nanning'de 136 can kaybı, 10 kayıp, Guigang'da 23 ölü

Nanning'de 11 ilçe, bölge ve şehir genelinde 579 bin 700 kişi sellerden olumsuz etkilendi. Bunlardan 23 bin 300'ü güvenli yerlere tahliye edilirken, 78 bin 300'ü geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Polis tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından şehir genelinde 136 ölüm ve 10 kayıp vakası doğrulandı. Sadece Liulan ve Yunbiao barajlarının yıkılması 107 ölüme ve 7 kayba yol açtı.

Guigang şehrinde ise 1 milyon 73 bin kişi sellerden etkilendi. Yetkililer 205 bin kişiyi tahliye etti, 15 bin kişiyi barınma merkezlerine yerleştirdi. Şehirde 23 ölüm kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı