Üye Girişi
Haberler

Süper tayfun Yagi bir ülkeyi daha vurdu: 2 kişi öldü, eğitime ara verildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz hafta Filipiler'de 16 kişinin ölümüne neden olan süper tayfun Yagi nedeniyle Çin'de 2 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı. Okullarda eğitime ara verilirken, üniversitelerin eğitime başlama tarihi ise ertelendi.

Yagi tayfunu Filipinlerin ardından Çin'in güneyini vurdu. İlk olarak Hainan eyaletinde ardından ise Guangdong eyaletinde karaya ulaşan süper tayfun Yagi, ülkede hayatı olumsuz etkiledi.

Hızı saatte 234 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin camları parçalandı, evlerin çatıları uçtu. Eyalette 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hainan eyaletine bağlı Ding'an bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, Wenchang şehrinde 12 kişinin, Haikou'da ise 80 kişinin yaralandığı öğrenildi. Guangdong eyaletindeki Guangzhou, Shenzhen ve Yangjiang şehirlerinde okullarda dün eğitime ara verildi, üniversitelerin eğitime başlama tarihi ise ertelendi.

TAYFUN VİETNAM'DA KARAYA ULAŞTI

Tayfun Çin'in ardından yerel saatle 13.00'te Vietnam'ın kuzeyinde karaya çıktı. Ülkenin sanayi merkezi olan Haiphong kentinde elektrik kesintileri meydana geldi. Kıyı kasabalarında yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, afetle mücadele için 450 bin askeri personel görevlendirildi. Ülkedeki 4 havalimanında toplamda 300'den fazla uçuş iptal edildi.

Yagi tayfununun geçtiğimiz hafta sonu Filipiler'i vurması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğal Afetler Uluslararası guangdong Vietnam 3-sayfa Güncel Dünya

CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

Mansur Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

 İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

 Gücünüz bir tek garibana yetiyor! Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı

Adalet kavramının sorgulandığı bugünlerde yürekleri dağlayan görüntü
Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (7 Eylül) Dolar ne kadar oldu?
title