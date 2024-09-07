Süper tayfun Yagi bir ülkeyi daha vurdu: 2 kişi öldü, eğitime ara verildi

Yagi tayfunu Filipinlerin ardından Çin'in güneyini vurdu. İlk olarak Hainan eyaletinde ardından ise Guangdong eyaletinde karaya ulaşan süper tayfun Yagi, ülkede hayatı olumsuz etkiledi.

Hızı saatte 234 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin camları parçalandı, evlerin çatıları uçtu. Eyalette 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hainan eyaletine bağlı Ding'an bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, Wenchang şehrinde 12 kişinin, Haikou'da ise 80 kişinin yaralandığı öğrenildi. Guangdong eyaletindeki Guangzhou, Shenzhen ve Yangjiang şehirlerinde okullarda dün eğitime ara verildi, üniversitelerin eğitime başlama tarihi ise ertelendi.

TAYFUN VİETNAM'DA KARAYA ULAŞTI

Tayfun Çin'in ardından yerel saatle 13.00'te Vietnam'ın kuzeyinde karaya çıktı. Ülkenin sanayi merkezi olan Haiphong kentinde elektrik kesintileri meydana geldi. Kıyı kasabalarında yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, afetle mücadele için 450 bin askeri personel görevlendirildi. Ülkedeki 4 havalimanında toplamda 300'den fazla uçuş iptal edildi.

Yagi tayfununun geçtiğimiz hafta sonu Filipiler'i vurması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetmişti.