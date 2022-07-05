Çin gemileri Japonya karasularını ihlal etti - Haberler

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Çin gemileri Japonya karasularını ihlal etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çin gemileri Japonya karasularını ihlal etti

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Çin'e ait 2 geminin Doğu Çin Denizi'nde Japonya karasularına girdiğini açıkladı.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Çin'e ait 2 geminin Doğu Çin Denizi'nde Japonya karasularına girdiğini açıkladı.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Çin hükümetine ait 2 geminin, Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiğini duyurdu. Gemilerin yerel saatle 04: 30 sıralarında Uotsuri Adası açıklarındaki sulara girdiği ve bölgede faaliyet gösteren bir Japon balıkçı teknesine yaklaşmaya çalıştığı belirtilirken, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait devriye gemilerinin ise Çin gemilerini Japonya'nın karasularını derhal terk etmeleri konusunda uyardığı ifade edildi. Son gelişme ile birlikte, Çin'in bu yıl Japonya karasularına yönelik ihlallerinin sayısı 12'ye yükseldi. Çin gemileri son olarak 23 Haziran'da Japonya karasularına girmişti.

Kriz nedeni adalar

Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları Japonya'nın kontrolünde olsa da Çin ve Tayvan adalar üzerinde hak iddia ediyor. Tokyo, adaların tarih ve uluslararası hukuk açısından kendi topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunurken, Senkaku Adaları 3 ülke arasında sınır ihlali iddiaları ile sık sık gündeme geliyor. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti Japonya Japon 3. Sayfa Haberler

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