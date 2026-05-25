Çin'in güneyinde sel: 9 ölü

Çin'in güneybatısındaki Chongqing şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu. 2 binden fazla kişi tahliye edildi.

Çin'in güneybatısını sel vurdu. Chongqing şehrinde cumartesi günü başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kayıp olarak bildirildi. Devlet televizyonu CCTV, şiddetli yağışların yol açtığı afetin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre; şiddetli yağışların ani sel baskınlarına ve toprak kaymalarına neden olurken, 2 binden fazla bölge sakini güvenli alanlara tahliye edildi.

Çin'in orta ve güney kesimlerinde geçtiğimiz hafta meydana gelen sellerde 20'den fazla kişi ölmüştü. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
