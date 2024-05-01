Çin'de otoyol çöktü: 19 ölü, 30 yaralı

Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Çin devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.10 sıraların Meizhou-Dabu Otoyolu'nun 17.9 metrelik kısmının çöktüğü, 18 aracın mahsur kaldığı belirtildi.

500'ÜN ÜZERİNDE ARAMA KURTARMA PERSONELİ SEVK EDİLDİ

Arama kurtarma operasyonu için bölgeye 500'den fazla personel sevk edildi.