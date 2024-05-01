Çin'de otoyol çöktü: 19 ölü, 30 yaralı
Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolda facia yaşandı. Otoyolun çökmesi sonucunda en az 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Olayda mahsur kalan 18 aracın içinde bulunanları kurtarmak için bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Çin devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.10 sıraların Meizhou-Dabu Otoyolu'nun 17.9 metrelik kısmının çöktüğü, 18 aracın mahsur kaldığı belirtildi.
500'ÜN ÜZERİNDE ARAMA KURTARMA PERSONELİ SEVK EDİLDİ
Arama kurtarma operasyonu için bölgeye 500'den fazla personel sevk edildi.