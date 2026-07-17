Çin'de heyelan faciası: Çok sayıda kişi toprak altında kaldı

Çin'in Chongqing şehrinde meydana gelen kaya parçalarının düşmesi sonucu evler ve dükkanlar yıkıldı, çok sayıda kişi toprak altında kaldı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing şehrinin Pengshui ilçesinde heyelan faciası yaşandı. Yerel saatle 08.00 civarında bir kişi, yola kaya parçalarının düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer 60'tan fazla sakinin tahliye edilmesine karar verirken, tahliye sırasında heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düşmesi sonucu bazı binalar yıkıldı, toprak altında kalanlar olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaya parçaları düşmesi sonucu etraftakilerin yoğun toz bulutu sırasında kaçıştığı görüldü. Bölgeye çok sayıda itfaye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altından 10 kişi kurtarılırken, afet bölgesinin yakınında yaşayan bin 100'den fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Arama-kurtarma çalışmasının devam ettiği aktarıldı. - CHONGQING

Kaynak: İhlas Haber Ajansı