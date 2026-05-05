Haberler

Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 26 ölü, 61 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Hunan eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Çin'in Hunan eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Liuyang şehrindeki Huasheng havai fişek fabrikasında yerel saatle 16.40'ta patlama meydana geldi. Bölgeye bin 500'den fazla acil durum görevlisi gönderildi. Faciada 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi ise yaralandı. Patlamanın şiddetiyle bazı binaların camları kırıldı. Fabrikaya 3 kilometre yakınlıkta bulunan binaların sakinleri tahliye edildi.

Şirketin sorumlusu polis tarafından gözaltına alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, patlamanın nedeninin belirlenmesi için kapsamlı ve hızlı bir soruşturma yürütülmesi talimatı verdi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore gemisinde gizemli patlama! Trump saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! O ülkeye ait gemide gizemli patlama
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Tunceli Belediyesinden 'şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın' uyarısı

Vatandaşlara uyarı: Ne için ne de yemek yapımında kullanın
Güney Kore gemisinde gizemli patlama! Trump saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! O ülkeye ait gemide gizemli patlama
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı

Önce ABD'yi sonra BAE'yi uyardı! Saldırılar art arda geldi