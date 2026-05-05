Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 26 ölü, 61 yaralı

Çin'in Hunan eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Liuyang şehrindeki Huasheng havai fişek fabrikasında yerel saatle 16.40'ta patlama meydana geldi. Bölgeye bin 500'den fazla acil durum görevlisi gönderildi. Faciada 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi ise yaralandı. Patlamanın şiddetiyle bazı binaların camları kırıldı. Fabrikaya 3 kilometre yakınlıkta bulunan binaların sakinleri tahliye edildi.

Şirketin sorumlusu polis tarafından gözaltına alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, patlamanın nedeninin belirlenmesi için kapsamlı ve hızlı bir soruşturma yürütülmesi talimatı verdi. - PEKİN

