Çin'de cesur sürücü, alev alan tankeri itfaiyeye ulaştırarak faciayı önledi

Çin'in Jiangxi şehrinde olağanüstü bir sürücü, trafikte gittiği sırada içinde çam yağı bulunan tanker bir anda alev aldı.

Sürücü, aracı hızla bir itfaiye istasyonuna ulaştırarak olası bir faciayı önledi. Yanan tankerin itfaiye istasyonun bahçesine girdiğini gören itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek yangının kısa süre içinde söndürdü.

Sürücü alev topuna dönen tankerden itfaiye istasyonunun bahçesine geldiğinde atladı.

Sürücünün bu kararı, yangının daha fazla yayılmasını önleyerek, hızlı ve etkili bir söndürme işlemine olanak sağladı. İtfaiye ekipleri, sürücünün cesaretli müdahalesi sayesinde yangını kontrol altına alabildi ve çevredeki olumsuz etkileri en aza indirdi.

Bu olay, sadece bir sürücünün kararlı ve hızlı tepkisinin, yangın gibi acil durumlarda nasıl kritik bir rol oynayabileceğini gösterdi.

Tanker alev topuna dönmesine rağmen, tankeri itfaiye istasyonun bahçesine kadar getirmeyi başaran tanker şoförünün cesareti büyük takdir topladı.

Yangın söndürme ekipleri, sürücünün bu örnek davranışıyla daha etkili bir müdahale gerçekleştirebildi ve olası bir felaketi önleyebildi.