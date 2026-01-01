Haberler

Çatak'ta çığ faciası: Kayıp kadın kurtarıldı

Güncelleme:
Van'ın Çatak ilçesinde çığın altında kalan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Van'ın Çatak ilçesinde çığın altında kalan Gülnaz Bitik isimli kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çatak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Gülnaz Bitik (61), sabah saatlerinde düşen çığın altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı kurtarılan Bitik, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın burada müşahede altına alındı. Müdahalenin sürdüğü bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
