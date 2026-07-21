Ali Koç Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı! Yanındaki isme dikkat
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Fenerbahçe - Gornik Zabrze karşılaşmasını Hamdi Ulukaya ile birlikte birlikte tribünden takip etti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi konuk etti.
ALİ KOÇ İLK MAÇTA TRİBÜNDE
Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kritik mücadelede, tribünlerde dikkat çeken isimler yer aldı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, karşılaşmayı Chobani'nin kurucusu iş insanı Hamdi Ulukaya ile birlikte heyecanla takip etti. Protokol tribününde yan yana oturan ikili, Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki ilk sınavında takıma tribünden destek verdi.
GOLDE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILART
Talisca'nın attığı golde büyük sevinç yaşayan ikilinin samimi görüntüleri, stattaki taraftarlar ve sporseverler tarafından ilgiyle karşılandı.