Çiftçiler domuz sürülerine karşı tüfekle nöbet tutuyor

Malatya'da tarlaları ve bahçeleri domuz sürülerinin hedefi olan çiftçiler, ürünlerini korumak için geceleri tüfekle nöbet tutmaya başladı. Yerleşim yerlerine kadar inen çok sayıda domuz ise kayısı bahçesinde görüntülendi.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Şanlıkaya-Karaköy yolu üzerindeki kayısı bahçesinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda domuzun bahçeye girdiği görüldü. Bir süre bahçede dolaşan sürü, daha sonra hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. Bölgede yaşayan çiftçiler, domuzların tarlalar, bahçeler ve ekili alanlardaki sebze, meyve ve diğer ürünlere büyük zarar verdiğini belirtti. Özellikle gece saatlerinde bahçelere giren domuz sürülerine karşı ürünlerini korumakta zorlandıklarını ifade eden çiftçiler, bazı geceler tüfekle nöbet tuttuklarını söyledi.

Çiftçiler, ürünlerinin zarar görmemesi ve domuz sürülerinin yerleşim yerlerine kadar inmemesi için yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı