Cide'de Polis Hareketi: Metamfetamin Ele Geçirildi
Çorum'un Cide ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları araçta 1,33 gram metamfetamin ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorum'un Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 2 parça halinde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontrol amaçlı durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 2 parça halinde 1,33 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa