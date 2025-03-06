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Cide'de Polis Hareketi: Metamfetamin Ele Geçirildi

Cide'de Polis Hareketi: Metamfetamin Ele Geçirildi
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Çorum'un Cide ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları araçta 1,33 gram metamfetamin ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'un Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 2 parça halinde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontrol amaçlı durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 2 parça halinde 1,33 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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